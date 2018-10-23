الجيش اليمني يدحر الحوثيين على أطراف لحج

المصدر: الحديدة، عدن - البيان، وكالات

قدمت دولة الإمارات مبادرة إنسانية جديدة لدعم الشعب اليمني، حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر أمس، مشروع دعم الصيادين على امتداد الساحل الغربي، للمساهمة في تأمين مصدر رزق منتظم لسكان الساحل الغربي، الذين تضرروا جراء تدمير ميليشيا الحوثي للبنى التحتية.

ميدانياً، أعلنت قوات الجيش اليمني، أنها وبدعم من قوات التحالف، صدت زحفاً لميليشيا الحوثي على مواقعها في أطراف محافظة لحج مع محافظة تعز. وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيا بعد معارك عنيفة، وكبّدتها خسائر فادحة.

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