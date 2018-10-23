هادي يشيد بالشراكة اليمنية الأميركية ضد الإرهاب

المصدر: الرياض ـ سبأ نت

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمستوى العلاقة المتميزة، التي تربط اليمن والولايات المتحدة والمبنية على الثقة والتعاون المتبادل في مجالات التعاون المختلفة وفي مقدمتها برنامج الشراكة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة، فضلاً عن مجالات التعاون الاستراتيجي في مواجهة تدخلات إيران في اليمن والمنطقة عبر أدواتها حزب الله والميليشيا الحوثية الانقلابية.

جاء ذلك خلال استقبال هادي للسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، مشيداً بجهود السفير المميزة في هذا الصدد لتعزيز التعاون وتفعيله على مختلف الصعد، مثمناً موقف الولايات المتحدة الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المحافل الدولية.

من جهة أخرى، حث الرئيس اليمني، الحكومة على استكمال تحقيق الأهداف الخمسة المتصلة بمعيشة المواطن بصورة أساسيه في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق باعتبارها عصب التنمية والاستقرار المجتمعي بصورة عامة.

وجدد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، دعمه للحكومة في تنفيذ مهامها وتجاوز الصعوبات والتحديات، التي تواجه اليمن والمتصلة بمعيشته وأمنه واستقراره. وأكد خلال اللقاء أهمية العمل بروح الفريق الواحد.