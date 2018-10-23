التحالف: الميليشيا تستخدم المساجد مستودعات للأسلحة

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تستخدم المساجد مستودعات للأسلحة، في وقت صدت قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيا استهدف الأطراف الشمالية لمحافظة لحج.

وأكد الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الجيش الوطني اليمني يواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أن عناصر الميليشيا تستخدم المساجد كمستودعات للأسلحة، داعياً أبناء الشعب اليمني الشرفاء للتواصل مع التحالف لتسهيل استلام المساعدات.

ودعا المالكي كافة أبناء اليمن من حزب المؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري للتواصل مع القوات اليمنية المشتركة لتأمين خروجهم من صنعاء. وأكد أن ميليشيا الحوثي تموّل حربها من خلال تجارة المخدرات.

وأوضح، أن التحالف بذل جهوداً كبيرة لمساعدة أهالي المهرة لمواجهة إعصار لبان، مشيراً إلى أن التحالف منح 22 تصريحاً لدخول الإغاثة إلى اليمن عبر 10 موانئ، وأن هناك 22 منفذاً إغاثياً تعمل بكامل طاقتها في اليمن. وأضاف، إن التحالف مستمر في تقديم المساعدات للمهرة عبر جسرين بري وجوي، مشيراً إلى أن هناك 60 فرداً من الدفاع المدني لتخفيف آثار الإعصار في محافظة المهرة.

تجنيد الأطفال

من جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي، إن ميليشيا الحوثي تقوم بتجنيد الأطفال واختطاف بعضهم وإجبارهم على القتال في صفوفها للدفاع عن مشروعها السلالي، لتزيد من تدمير النسيج المجتمعي ومضاعفة أوجاع الأسر اليمنية.

‏وشدد رئيس الأركان اليمني على أن الجيش ملتزم بالقوانين واللوائح والمعاهدات الدولية في احترام حق الطفولة كونها ثروة البلد، ومنع تجنيد أي طفل في صفوف الجيش الوطني. مشدداً على أنه ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخترق الأنظمة والإجراءات، ويقوم بتجنيد أي طفل في صفوف الجيش.

ودعا العقيلي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في الضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ للتوقف عن انتهاكاتها بحق الطفولة من خلال تجنيدها الواسع للأطفال وإرسالهم إلى الجبهات العسكرية.

صد هجوم

ميدانياً، أعلنت قوات الجيش اليمني أنها وبدعم من قوات التحالف العربي صدت زحفاً لميليشيا الحوثي على مواقعها في أطراف محافظة لحج مع محافظة تعز. ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش تمكنت من صد زحف لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش أسفل جبل الكوكب بمديرية القبيطة.

وأوضحت، أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيا بعد معارك عنيفة، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في حين فر ما تبقى منهم إلى مواقعها.