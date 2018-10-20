مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

شهدت الـ48 ساعة الماضية تسارعاً دراماتيكياً في حجم خسائر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إذ قتل 100 من عناصرها في ضربات للتحالف على مواقعها داخل مدينة الحديدة.

وجددت قوات التحالف، أمس، لليوم الثاني غاراتها على تجمعات للحوثيين، حيث استهدفت تجمعات للانقلابيين بجوار فندق الجزيرة العربية بمديرية الحالي، كما استهدفت غارتان تجمعات وآليات عسكرية للميليشيا قرب حي 7 يوليو.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف قصفت مركزاً لإدارة العمليات القتالية للميليشيا وتحشيد المقاتلين في مديرية المراوعة في الضواحي الشرقية للحديدة، وقتلت أكثر من ثلاثين من عناصر وقيادة الميليشيا، وذلك بعد يوم من مقتل 70 من عناصرها.

وحسب المصادر فإن الميليشيا بعد استهداف مواقعها في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 قامت باستقدام تعزيزات جديدة إلى شرق الحديدة، وبدأت بإنشاء مركز للقيادة وآخر للحشد والتدريب، وإن مقاتلات التحالف العربي، إثر رصد دقيق، دمرت المركز بعد يوم على تدمير غرفة عمليات الميليشيا التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة.

أما في محافظة الضالع، فصدّت قوات الجيش محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة حمك، غرب المحافظة.

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