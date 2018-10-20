استجابة إغاثية من التحالف لاحتياجات نازحي إعصار «لوبان»

المصدر: تعز - صلاح صالح

قال تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن أضرار إعصار «لوبان» في المحافظات الشرقية، إن التحالف العربي خصص مروحيات عسكرية لإخلاء السكان، ونجح حتى الآن في إخلاء 400 أسرة، كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي إلى المهرة استهله بطائرتين تحويان 440 سلة غذائية وتسيير جسر بري بشاحنات تحمل قرابة 125 طناً من الأغذية، وفتح أكثر من 29 مركز إيواء مؤقتاً للنازحين وهي عبارة عن مدارس ومراكز حكومية ومساجد، إضافة إلى جهود قامت بها بعض المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

أضرار

وأشار التقرير الأولي الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية، إلى حجم الأضرار التي أحدثها إعصار «لوبان» في المحافظات والسواحل الشرقية من البلاد، والذي شمل محافظتي حضرموت والمهرة وسقطرى.

وأوضح التقرير تضرر مديريات الغيضة، قشن، حصوين، منعر، المسيلة، بشكل كبير، وتخليفه جملة من الأضرار البشرية والمادية إضافة إلى موجة من النزوح، حيث كشف التقرير عن وفاة أحد الأشخاص في منطقة العبري ما تزال جثته عالقة حتى الآن، إضافة إلى وفاة طفلة في رخيوت، وأنباء (أشار التقرير إلى أنها غير مؤكدة) عن وفاة أسرة بكاملها في منطقة عتاب، إلى جانب جرح 21 مواطناً بجراح مختلفة.

في حين ما يزال البحث جارياً عن مصير بعض الأسر القاطنة قرب مجاري السيول في مديرية قشن، وأسر أخرى محاصرة في مديريات الغيضة، وحصوين ومنطقة رهديد في المسيلة.

تحرك سريع

وقال نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن التحرك كان استجابة لتوجيهات الرئيس اليمني لرصد الأضرار وكيفية التنسيق مع المنظمات العاملة الدولية منها والمحلية لتخفيف الأضرار ومساعدة المنكوبين.

كما تسببت كارثة السيول في هدم كثير من منازل المواطنين والقضاء على محاصيل المواطنين الزراعية ونفوق أعداد من حيواناتهم، في وادي الجزع وحصوين والمسيلة إضافة إلى توقف السوق المركزي والمستشفى المركزي بالغيضة عن العمل.