الإمارات تطلق حملة مكافحة سوء التغذية في اليمن

المصدر: عدن - ياسر اليافعي، وكالات

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين في المحافظات اليمنية المحررة، والإسهام في القضاء على حالات سوء التغذية التي ظهرت في عدد من المحافظات المحررة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الانقلاب الحوثي.

وبالتزامن مع مناسبة يوم الغذاء العالمي، خصّصت هيئة الهلال الأحمر أسبوعاً استثنائياً لمضاعفة جهود طواقمها في المحافظات المحررة كافة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين اليمنيين، والإسهام في القضاء على حالات سوء التغذية التي ظهرت في منطقة الأزارق بمحافظة الضالع ومناطق الساحل الغربي.

ورسم أكثر من 400 شاب وفتاة من المتطوعين اليمنيين لوحة بشرية فريدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملت عدداً من الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهود «الهيئة» الإنسانية. ميدانياً، أحكمت قوات الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي، حصارها على مركز مديرية باقم في صعدة، وقُتل اثنان من قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية، أحدهما مسؤول الحشد في المديرية، كما تصدّت قوات التحالف لهجوم شنّته الميليشيا على مواقع في جبهة خدير شرقي تعز.

ومُني الحوثيون خلال المعارك بخسائر كبيرة في الأرواح، حيث قُتل وجُرح العشرات.

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