وصول أولى طائرات جسر الإغاثة السعودي إلى المهرة

وصلت طائرة سعودية إغاثية، أمس الأربعاء، إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة اليمنية لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

وتأتي هذه الطائرة ضمن جسر جوي يحمل 20 طنًا من السلال الغذائية، كما امتد جسر بري عبر منفذ الوديعة يحمل 125 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، من مستودعات مركز الملك سلمان بالداخل اليمني. وكان محافظ المهرة اليمنية، راجح سعيد باكريت، صرح الثلاثاء بأن عدد الأسر المتضررة التي تم إجلاؤها حتى الآن أكثر من 4500 أسرة في مدينة الغيضة وضواحيها.

ونقل عنه موقع «العربية.نت» تأكيده أن عملية الإجلاء تتم من قبل السلطة المحلية، وبمساندة جوية من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث تشارك أربع مروحيات منذ صباح الثلاثاء في عملية الإجلاء من المناطق التي حاصرت الفيضانات سكانها منذ أيام.

ونفى المحافظ وجود أي منظمات إغاثية أممية في المنطقة، وأن جهود الإغاثة تقتصر على الدعم السعودي، وبإسناد من مروحيات التحالف والجيش اليمني. وقال إن هناك مناطق لا تزال معزولة بسبب الفيضانات.