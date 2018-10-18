محمد الصلوي فقد حياته تحت التعذيب الحوثي

المصدر: تعز - صلاح صالح

أمام عيون أسرته فارق الحياة، ومع كل نفس من أنفاسه البطيئة، كان الخوف والقلق والموت متجسّداً أمام عيونهم. هكذا قتل المواطن اليمني محمد سعيد الصلوي، متأثراً بعمليات التعذيب التي تعرّض لها في سجون مدينة الصالح السكنية شرقي تعز، التابعة لميليشيا الحوثي. منذ عام ونصف تم اختطاف الصلوي في منطقة الحوبان، ليتم نقله إلى أحد سجون ميليشيا الحوثي بمدينة الصالح، وأفرجت عنه وهو «في حالة موت سريري». ويقول ابن عمه فهمي الصلوي، «أطلق سراح محمد وهو فاقد للوعي وفاقد لرئته اليسرى وبحالة صحية حرجة للغاية ليغادرنا نحو الموت».

اختطاف

وأقدم خمسة أفراد من عناصر الميليشيا مدججين بالسلاح ويستقلون سيارة سوداء بلا رقم، على اختطاف محمد الصلوي من منزله بعد منتصف ليلة الرابع من أبريل 2017، أمام أطفاله وزوجته، وذلك بعد أن أقدموا على إشهار السلاح عليه، ليتم أخذه إلى إدارة أمن مديرية خدير ثم نقله إلى معتقل الصالح.

يقول ابن عمه فهمي، «كان المسؤول المباشر عن اعتقاله أحد الحوثيين، المدعو أبو علي، وبعد أن تم نقله إلى مدينة الصالح انقطعت الاتصالات والزيارات تماماً، وبعد عام علمنا بوجوده في الأمن القومي بصنعاء، إذ قبل الإفراج عنه بثلاثة أيام تم الاتصال برقم من صنعاء إلى ابن عمنا مجيب، وقالوا تعال سلم ضمانة وأخرجه.. هو موجود لدينا في الأمن القومي في صنعاء، ما استدعى من مجيب إخبار خالي الذي هرع لسجن الأمن القومي محضراً الضمانة».

موت سريري

ويضيف فهمي، «وعند دخوله الزنزانة فوجئ بوجود محمد السجين في حالة متدهورة جداً فاقداً الوعي تماماً، وهو مقيّد. وتم نقله إلى المنزل وهو في حالة موت سريري. وجرى إدخاله عدداً من المستشفيات في صنعاء لكن بلا فائدة»، ويضيف فهمي، «ثم نقلناه من صنعاء إلى القرية وبعد ذلك أدخل مدينة تعز في عدد من المستشفيات من دون فائدة وظل في مستشفى الروضة شهراً ونصف الشهر ثم فارق الحياة، جراء تعرضه في السجن لصنوف التعذيب النفسي والجسدي بالكهرباء والسياط والتجويع والعطش لأيام عديدة، فيما كان على جسده آثار التعذيب بالكهرباء في المفاصل والصدر وأسفل القدمين والعمود الفقري وتضرر تام لرئته اليسرى».

4 مختطفين

ولا يزال أربعة من أقرباء فهمي مختطفين حتى يومنا هذا، محمد سعيد الصلوي، والذي اختطف من مقر عمله في مزرعة أسفل منطقة خدير، ولا يعرف عنه إن كان حياً أو ميتاً، منذ اختطافه بتاريخ 23/3/2018، ورشدي أحمد محمد ثابت مختطف بتاريخ 4/4 /2017، وياسر مكرد ثابت محمد فرحان اختطف بتاريخ 30/11/2016 من مفرق الصلو، مع نهب سيارته، إضافة لنشوان عبده حساني المختطف في يونيو 2018 خلال شهر رمضان.

وهـــم جميــعهم مواطنون مدنيون عـــزل ومن الفـــئة الأشـ ــد فقراً في اليمن.

132

كشفت منظمات حقوقية يمنية أن عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيا ارتفع إلى 132 منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء أواخر عام 2014. وحسب إحصاءات لمنظمات أهلية يمنية أعلنت مؤخراً فإن قرابة 5000 مختطف في سجون الحوثيين يتعرضون لانتهاكات غير قانونية وأساليب تعذيب وصفت بالوحشية.