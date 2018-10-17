خسائر فادحة للحوثيين في تعز

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

كثفت الإمارات جهود إعادة الأمل في اليمن، حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر مشروع بئر مياه ارتوازية في منطقة الجديد بالمخا، في إطار مشروع حفر 23 بئراً تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل، وسلمت مستشفى المخا العام شحنة من المكملات الغذائية للأطفال للحيلولة دون إصابتهم بسوء التغذية.

وشنّ الجيش الوطني اليمني عملية عسكرية واسعة في جبهات مختلفة بتعز، بدعم وتنسيق مع قوات التحالف، تمكّن خلالها من السيطرة على مناطق جديدة في المحافظة، بعد أن كبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة.

ونجحت السعودية في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي، آلين كوما، المختطف لدى ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، منذ ما يقارب أربعة أشهر، وذلك بناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة، وتم نقل الرهينة إلى مسقط. وأكدت مصادر أن ميليشيا الحوثي نقلت أسلحة وذخائر إلى عدة مساجد وسط الحديدة، كما حوّلت مساجد أخرى إلى مخابئ لتجمّعات عناصرها أو ما يسمى «فرقة الموت».

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