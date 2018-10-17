بإسناد التحالف.. الشرعية تسيطر على مواقع في تعز

المصدر: تعز- وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف من السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز. ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن العقيد فؤاد حسان قائد جبهة الضباب قوله «إن قواته أطلقت عملية عسكرية واسعة في جبهات مختلفة بتعز وبدعم وتنسيق مباشر مع التحالف»، مشيراً إلى أن العملية تهدف لتحرير محافظة تعز من ميليشيات الحوثي وقطع خطوط الإمداد في مناطق حساسة وشل حركة العدو«.

وأضح أن ميليشيا الحوثي تلقت خسائر بشرية كبيرة سواء في المواجهات المباشرة أو الاستهداف المدفعي الذي دك تجمعاتهم في منطقتي الربيعي ومكائر، منوهاً إلى أن الجيش خاض معارك عنيفة مع الميليشيا في محيط قرية تبيشعة وجبل المنعم، مؤكداً سيطرة قوات الجيش على»منطقة أحوال أحمد سعيد وجبل الحرم وهي مواقع مطلة على قرية تبيشعة غرب جبل المنعم، فيما لاتزال عملية تطويق العدو (الحوثيين) مستمرة بهدف بسط السيطرة على جبل المنعم الاستراتيجي«.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الميليشيا في اتجاهات متفرقة بجبهة الضباب وفي وهر بأطراف مديرية جبل حبشي محققة تقدمات جديدة فيها.

في السياق، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تفرض على المعلمات في صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة امس الثلاثاء، وحمل السلاح وتخييرهن بين المشاركة أو الفصل.

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر»الميليشيا الحوثية فرضت على المعلمات في مديرية معين صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة أمس، وحمل السلاح.

وقال إن الميليشيا أعدت برنامجاً للوقفات الاحتجاجية المسلحة للعنصر النسائي في باقي المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لمدة شهر، وخيرت المعلمات بين المشاركة أو الفصل من وظائفهن.

وتابع: «ممارسات الميليشيا الحوثية الإيرانية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وسياساتها التدميرية للعملية التعليمية بتفاصيلها تكشف عن نواياها الحقيقية تجاه اليمن واليمنيين، هذا التوحش والإرهاب يستدعي تكاتف كل المكونات السياسية والوطنية للتصدي لهذا العبث الذي تمارسه الميليشيا في مناطق سيطرتها».

كما قال الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن هدف الميليشيا الحوثية من منع دخول السفن الإغاثية للموانئ اليمنية هو الترويج للسوق السوداء.

وأكد المالكي أن قوات التحالف العربي تواصل عملياتها الهجومية لتحرير اليمن من الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن الحوثيين استهدفوا أحد المساجد الذي يخضع للحماية بموجب القانون الدولي .