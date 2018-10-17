السعودية: نقدّر مواقف دول الحكمة الباحثة عن الحقيقة

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

ثمّنت السعودية موقف جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة والمنظمات العربية والدولية في العالم التي غلّبت الحكمة والتروّي والبحث عن الحقيقة بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

وجدّدت جلسة لمجلس الوزراء، ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترحيبها بما أعلنته تركيا عن تجاوبها مع طلب تشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي استقبله خادم الحرمين الشريفين في الرياض، أمس، تقديره التزام المملكة بتحقيق شفّاف في القضية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية، وبحْث الأوضاع الراهنة في المنطقة. كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بومبيو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والمستجدات في المنطقة.



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