السعودية: نقدّر جميع الذين غلَّبوا الحكمة على الشائعات

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، في وقت وجَّه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،على التزام السعودية بتحقيق شفاف في قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي الذي استقبله أمس خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، تقديره لالتزام السعودية بتحقيق شفاف في قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها. من ناحيته التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها. ووصل وزير الخارجية الأميركية إلى المملكة العربية السعودية، صباح أمس حيث كان في استقباله نظيره عادل الجبير وسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

تقدير

إلى ذلك أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما جرى من تأكيد العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.

تضامن

ورحب مجلس الوزراء بما أعلنته تركيا عن تجاوبها مع طلب السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وفيما أعلنت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية، تضامنها الكامل مع السعودية ضد محاولات المساس بسيادتها ومكانتها الإقليمية والدولية، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن بلاده ترحب بالاتفاق بين تركيا والسعودية لإجراء تحقيق مشترك في قضية الصحفي السعودي المختفي.

وجاء التضامن الواسع رداً على الحملة الإعلامية الممنهجة التي تحمل الاتهامات الزائفة، وتتداولها بعض وسائل الإعلام المغرضة على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في الأراضي التركية.