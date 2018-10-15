الكويت: نرفض الحملة التي تهدف الإساءة إلى السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الكويت أنها ترفض الحملة التي تهدف الإساءة إلى السعودية وتؤكد تضامنها ووقوفها معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب عن أسفه للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها.

وأكد المجلس على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية.

كما أعرب المجلس عن رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة، والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، مؤكداً تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة الشقيقة والإساءة إلى مكانتها المعهودة.

وعبّر المجلس عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.