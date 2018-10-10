انتصارات نوعية للشرعية تنهك الحوثي على 3 جبهات

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في عمليات عسكرية شنتها قوات التحالف والشرعية على جبهات تعز والحُديدة وصعدة.

ولقي 53 عنصراً من الميليشيا مصرعهم، من بينهم قناصة وقيادات ميدانية، وذلك في غارات شنتها مقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة المشتركة بجبهة البرح في تعز.

كما قتل 79 متمرداً حوثياً في محافظة الحديدة خلال غارات شنّتها طائرات التحالف، أصابت مزرعتين ومعسكرين تدريبيين وموقعاً عند شاطئ قريب من ميناء الحديدة. وواصلت ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في مناطق جنوب الحديدة، وقصفت أحد الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

على جبهة صعدة، قُتل 15 من عناصر الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بمديرية باقم في هجوم مباغت على مواقع الميليشيا، بالتزامن مع غارات للتحالف على تجمعاتها وتعزيزاتها.

إغاثياً، كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية في المحافظات والمدن اليمنية المحررة، حيث وزعت 17 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في 9 محافظات يمنية، خلال الأيام الخمسة الماضية، استفاد منها 119 ألف يمني، بينهم 85 ألف طفل، وما يقارب 18 ألف امرأة، ضمن الحملة الإماراتية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي.

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