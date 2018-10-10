ضربات نوعية تطال الحوثي على 3 جبهات

المصدر: عدن، تعز - البيان، وكالات

وجهت قوات الشرعية اليمنية بدعم وإسناد من التحالف العربي، أمس، ضربات موجعة لميليشيا الحوثي الإيرانية حيث قتل نحو 150 متمرداً في عمليات عسكرية مشتركة على جبهتي البرح في تعز والحديدة في الساحل الغربي وباقم في صعدة.

ولقي 53 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران مصرعهم من بينهم قناصة وقيادات ميدانية ممن يديرون المعارك وذلك في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بجبهة البرح في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز.

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد شنت هجوماً عسكرياً على تجمعات لميليشيا الحوثي بمشاركة قوات المقاومة اليمنية المشتركة وذلك بعد رصد دقيق وعمليات استطلاع واسعة لتحركات الميليشيا ما أسفر عن مصرع عناصرها وتدمير تعزيزاتها العسكرية في عملية مباغتة لم يتوقعها الحوثيون.

ونفذت قوات التحالف العربي عملية عسكرية نوعية كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ورصد لعمليات حشد الميليشيا وآلياتها العسكرية منذ فترة حيث تمكنت مدفعية التحالف بناء على إحداثيات دقيقة من استهداف تحصينات الميليشيا وتدمير العديد من دباباتها وآلياتها العسكرية التي كانت تستخدمها لقصف المنشآت المدنية وترويع المدنيين من الأهالي الرافضين للمشروع الانقلابي في اليمن.

وتحاول ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على وقع هزائمها المتلاحقة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهات مختلفة بالساحل الغربي لليمن لتخفيف الضغط على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة غير أنها في كل مرة تتلقى عناصرها ضربات موجعة وهزائم مدوية تنهك قدراتها العسكرية وتشتت شمل صفوفها.

جبهة الحديدة

في السياق، قتل 79 متمرداً حوثياً في محافظة الحديدة غربي اليمن في غارات شنّتها طائرات تابعة للتحالف في الساعات الـ48 الماضية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وأوضح مسؤولون في قوات الشرعية أنّ الغارات أصابت مزرعتين ومعسكرين تدريبيين وموقعاً عند شاطئ قريب من ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وقال مسعفون وأطباء إنّ جثث القتلى نقلت إلى 5 مستشفيات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وواصلت ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في مناطق جنوبي مدينة الحديدة فيما شن جهازها الأمني حملة انتقامية من ضباط وقادة في المخابرات على خلفية عملهم أثناء تمرد هذه الميليشيا على السلطة المركزية في صنعاء.

ووفق مصادر عسكرية فإن الميليشيا قصفت أحد الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي بعيداً عن أي هدف عسكري حيث أطلقت من وسط المزارع عدداً من قذائف الهاون على حي سكني جنوب غربي الدريهمي، سقطت إحداها على منزل المواطن محمد عايش ما أسفر عن إصابة طفليه، حورية (سنة ونصف) وجبران (9 سنوات). وأوضحت تلك المصادر أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة قامت بإسعاف الضحايا إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة.

تقدم في صعدة

على جبهة صعدة، قُتل 15 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمديرية باقم. وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع «سبتمبر نت»، أن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا، خلف سلسلة جبال العضيدة المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية. ولفت المصدر إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش بالهجوم، وشنّت غارات جوية عدة على تجمعات الميليشيا وتعزيزاتها.