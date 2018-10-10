الإمارات تغيث سكان تريم في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعداتها الإغاثية في عدد من المناطق بمديرية تريم بمحافظة حضرموت وذلك استمراراً لنهج الخير والعطاء لدولة الإمارات في إطار «عام 2018 عام زايد» بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم احتياجاته في المجالات كافة.

ووزعت الفرق التابعة للهيئة سلالاً غذائية استفادت منها مئات الأسر غير القادرة بمنطقة مشطة والكودة بمديرية تريم. وثمن المواطنون اليمنيون المستفيدون من هذه المساعدات العون الإماراتي المستمر.