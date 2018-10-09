لا تأثير مباشراً لعاصفة بحر العرب على السعودية

المصدر: واس

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم الثلاثاء انها تتابع الحالة المدارية "لبان" في بحر العرب، التي من المتوقع أن تتطور حالتها لتصل إلى تصنيف إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقدرت سرعة الرياح للعاصفة حول مركزها بـ (85 - 115) كليو متراً في الساعة، تتحرك بسرعة 10 كيلو مترات في الساعة، باتجاه الشمال الغربي، عند خط عرض 12.9 درجة شمالاً، وخط طول 60.2 درجة شرقاً.

وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء السعودية بهذه العاصفة مباشرة خلال الـ 4 أيام القادمة، بينما تسهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا، تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إصدار كامل التفاصيل عن الحالة المتوقعة بالتقارير والإنذارات اللازمة قبل تأثيرها بوقت كافٍ، داعية إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة، التي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر، على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.