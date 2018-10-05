الإمارات تؤكد التزامها بالحل السياسي في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً دعمها جهود المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وشددت على أهمية الحل السياسي والتزامها القوي بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. وتم خلال اللقاء تأكيد ضرورة استئناف المشاورات السياسية، وأهمية الحل السياسي لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.

وأكد معالي أنور قرقاش مجدداً موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مشدداً على أهمية الحل السياسي ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل.

من ناحية أخرى، قال معالي د. أنور قرقاش، إن قيام كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء حول اليمن بالتهجم عبر الإعلام القطري على السعودية والإمارات دليل عدم مهنية من تم تعيينه رئيساً لفريق الخبراء. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «اتهامات الجندوبي والمنصّة التي استخدمها لا تليق بموقعه، وتؤكد مجدداً تسييس الملف.

والذي كان واضحاً في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته». وفي تغريدة له باللغة الإنجليزية على «تويتر»، قال: «إن ​البرلمان الأوروبي​ صادق على نص منحاز بخصوص ​اليمن​»، مشيراً إلى أن «النص تجاهل مسؤولية ميليشيا الحوثي المدعومة من قِبل ​إيران​ في بدء وإطالة النزاع». ولفت إلى أن «التغاضي المتعمد عن هجمات الحوثيين على المملكة العربية ​السعودية​ وداخل اليمن يهدّد مصداقية البرلمان الأوروبي في المنطقة».