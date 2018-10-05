تأهيل 7 مراكز للأمن في حضرموت بدعم إماراتي

المصدر: المكلا - وام

دشن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، أمس، خطة الانتشار الأمني لاستلام المؤسسة الأمنية مهام حفظ الأمن في المدن والنقاط الأمنية، وذلك في إطار خطة دعم المؤسسات الأمنية وإعادة تأهيلها وتطوير كوادرها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.كما دشن البحسني المرحلة الأولى لاستكمال إعادة تأهيل وترميم 7 مراكز للأمن ورفدها بالكوادر الأمنية والشرطية المؤهلة والأجهزة والمعدات والآليات الحديثة في 3 مديريات هي، المكلا وغيل باوزير وبروم ميفع.

واطلع محافظ حضرموت، يرافقه العميد أحمد المهيري ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، والعميد منير التميمي المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، على التحديثات الجديدة بمركز الأمن بمديرية مدينة المكلا بعد إعادة تأهيله ورفده بالكوادر الشابة المؤهلة والأجهزة والمعدات والآليات الجديدة التي ستسهم في تطوير عمله.

وترأس محافظ حضرموت اجتماعاً مع قيادة وضباط وصف وجنود مركز أمن المكلا، وشدد على ضرورة الاهتمام بما تم إنجازه مع اليقظة واستشعار المسؤولية، وعبر عن شكره لقيادة التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهما ملف تطوير وتحديث المؤسسة الأمنية.

وقال البحسني: «ندشن اليوم خطة الانتشار الأمني التدريجي لتعود كوادر الأمن لحفظ الأمن في المدن وتتسلم هذه المهمة من إخوانهم الشجعان في الجيش الذين قاموا بهذه المهمة في فترة صعبة». وشدد محافظ حضرموت على عدم السماح بأي تجاوزات أو مصالح شخصية في أروقة الأمن، داعياً رجال وقيادات الأمن إلى تطبيق روح القانون واستشعار الواجب الديني والأخلاقي والوطني تجاه الوطن والمواطنين، والالتزام بشعار «الشرطة في خدمة المجتمع».