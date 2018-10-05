مقاتلات التحالف تقصف معسكرات الميليشيا في صنعاء

المصدر: عدن - البيان

قصفت مقاتلات التحالف العربي عدداً من المواقع العسكرية لميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء وجنوبها، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا في مديرية حجة غربي البلاد، بينما سيطر الجيش الوطني اليمني على سلسلة جبال في مديرية باقم بصعدة.

وقالت مصادر محلية لـ«البيان»، إن مقاتلات التحالف استهدفت، بسلسلة غارات، مخازن أسلحة ومعسكراً للميليشيا في منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، كما استهدفت بغارات أخرى معسكر النهدين في الحي الجنوبي للمدينة. إضافة إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عدة، استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية عبس غربي محافظة حجة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى جبهات القتال في محافظة حجة، مؤكدة أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة عشرات كانوا على متنها. مقاتلات التحالف استهدفت أيضاً، تجمعات للميليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها.

تقدّم في صعدة

وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي، يواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه في مديرية باقم بإسناد من قوات التحالف العربي. وقال قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي، إن «قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال الأسود، وجبال غرة، وجبال المصانع الصغرى والكبرى، إضافةً إلى قرية محديد في المديرية».

وأشار الحارثي، إلى أن قوات الجيش باتت تسيطر نارياً على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي.

معارك مستمرة

وأكد أن المعارك المستمرة، أسفرت عن مصرع 25 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، والقبض على عدد آخر، بينهم قيادات ميدانية، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وأجهزة الاتصالات.

ولفت الحارثي إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، قامت بتمشيط الطرقات والمزارع من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار، مؤكداً إبطال عدد كبير منها. من جهته، ذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، أن مدفعية تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وثكنات الميليشيا التي تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.