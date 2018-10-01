الشرعية تتقدّم في صعدة وتصطاد قيادات حوثية

المصدر: عدن - البيان

دمرت القوات البحرية السعودية زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أثناء محاولتهما استهداف ميناء جازان. وأبان الناطق باسم المقاومة الوطنية اليمنية، العقيد الركن صادق دويد، أنّ الميليشيا استنفدت أغلب مخزونها البشري في الساحل الغربي، وأن قدرتها على المواجهة تتلاشى. إلى ذلك، كشف قيادي كبير في ميليشيا الحوثي عن مراقبة أجهزة أمن الميليشيا هواتف قياداتها لعدم الثقة بإخلاصهم، مشيراً إلى تفاقم الصراع بين أجنحة الميليشيا وتعدد مراكز السلطات واتخاذ القرار.

وسيطرت قوات الشرعية، بإسناد طائرات التحالف، على سد آل زمّاح في صعدة، وعلى الطريق الدولي الذي يربط حجة بصعدة، فيما لقي قياديان في صفوف الميليشيا مصرعيهما مع العشرات من عناصر الميليشيا في الاشتباكات.

من جهة أخرى طالب اليمن، لبنان، بالالتزام بسياسة النأي بالنفس، التي أعلنها تجاه الصراعات في المنطقة، والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية لميليشيا الحوثي الانقلابية في لبنان بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله.

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