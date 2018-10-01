وكلاء وزراء إعلام التحالف العربي يناقشون مواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين

المصدر: ■ الرياض - وام

عقد وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اجتماعاً في الرياض، لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام السعودية للإعلام الخارجي الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي، أن الاجتماع يهدف إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم، والاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينها، وتطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك.

ولفت الغامدي إلى أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحّد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح، حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.

تمسّك

وأكد الغامدي أن المجموعة العربية تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.

من جهته، وجّه المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات ممثل الدولة في الاجتماع، محمد جلال الريسي، الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها للفعاليات وعلى كرم الضيافة، منوهاً بأن الاجتماع مثمر ويهدف إلى الاتفاق على آليات مشتركة لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف العربي، والتنسيق بينها في سبيل نشر الحقيقة والدور الإيجابي لجهود التحالف لنشر الاستقرار والأمن في ربوع اليمن.