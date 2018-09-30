الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

المصدر: واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.

كان ترامب قد إنتقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب ارتفاع الأسعار ودعا المنظمة مرة أخرى إلى زيادة الإنتاج لتهدئة السوق قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي في نوفمبر .