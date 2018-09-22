قطر تعهّدت لإسرائيل بمنع التظاهرات

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، نقلاً عن السفير الإسرائيلي في اليونسكو شاما هكوهين، عن أن قطر سعت لاستغلال علاقاتها مع إسرائيل وحركة حماس لإجهاض ردود الفعل الشعبية ضد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في صفقة تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الدوحة و«حماس».

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعث برسالة تتضمن تعهّد الدوحة للاحتلال بمنع حدوث ردود فعل واسعة النطاق على نقل السفارة، حيث تضمن العرض القطري الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقفَ المظاهرات من جانب حماس في غزة مقابل صفقة تتضمن تحسين البنى التحتية في القطاع.

وطلبت الدوحة إجراء مكالمة هاتفية لوزير خارجيتها مع نتانياهو بشأن العرض القطري، ولم تمانع أن تكون المحادثة مباشرة بين أمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

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