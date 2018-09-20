الإمارات تدعم 70 ألف طالب يمني بالزي

المصدر: أبوظبي، عدن - البيان، وكالات

تعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات في دعم العملية التعليمية في اليمن، وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير الزي المدرسي للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة.

وتعمل الهلال الأحمر حالياً على توفير الزي المدرسي لنحو 70 ألف طالب وطالبة. ميدانياً تسعى ميليشيا الحوثي للانتقام من المدنيين بعد انتصارات قوات الشرعية في الحديدة، بالسعي لخلق أزمة غذائية حيث منعت شاحنات محملة بالدقيق من دخول المدينة.