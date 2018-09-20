انتصارات متلاحقة للشرعية ضد الإرهاب في المحافظات المحررة

المصدر: Ⅶ عدن ـ ياسر اليافعي

تواصل القوات الأمنية والعسكرية في الحكومة الشرعية اليمنية تحقيق انتصارات متلاحقة ضد التنظيمات الإرهابية في المحافظات المحررة، وذلك بدعم وإسناد من قبل القوات المسلحة الإماراتية، بالتوازي مع العمليات العسكرية في محاربة ميليشيا الحوثي الإيرانية، وساهمت هذه الانتصارات المتلاحقة في تراجع خارطة انتشار هذه الجماعات، والحد من عملياتها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حياة الناس في هذه المحافظات.

انتصارات في أبين

تمكنت قوات التدخل السريع في الحزام الأمني وبإسناد جوي لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية من إحكام سيطرتها على معسكر لعناصر تنظيم القاعدة بمديرية مودية في محافظة أبين.

وأكد قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة العميد عبداللطيف السيطرة المعسكر الواقع في وادي عومرة على أطراف مودية، الذي يعد أكبر معاقل التنظيم في المحافظة.

وقال: «تمت السيطرة على المعسكر بالكامل بعد معارك وحصار للمعسكر دام ثلاثة أيام، ولقي عدد من عناصر التنظيم مصرعهم فيما جرح عدد آخر، ولاذ من تبقى بالفرار إلى خارج المحافظة باتجاه محافظة شبوة». وأضاف المصدر: «تمكنت قوات الحزام من إبطال عبوات ناسفة، وتفجير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير وسط المعسكر، مشيراً إلى أنه لم تتمكن أي قوة عسكرية من اقتحام والتوغل في الموقع من سابق، نتيجة خطورته ومكانه الاستراتيجي، وقواتنا التي تمكنت من السيطرة عليه».

ويأتي هذا الإنجاز الأمني الكبير في إطار عملية «أم المعارك» التي أطلقتها قوات الحزام الأمني وبإسناد ودعم التحالف لتعقب فلول تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

المكلا

وفي المكلا تمكنت الأجهزة الأمنية مطلع شهر سبتمبر الجاري من إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف المواطنين اليمنيين في محافظة حضرموت.

وكشف محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن إفشال مخطط إرهابي يستهدف الأمن والاستقرار، في بعض مديريات ساحل حضرموت.

وقال اللواء البحسني، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية، تمكنت من إفشال عملية إرهابية، كانت تعد لها الخلية الإرهابية، المكونة من أربعة عناصر. وأضاف «أن الأجهزة الأمنية رصدت مطلع شهر سبتمبر الخلية الإرهابية في مدينة المكلا، وألقت القبض عليهم وهم يحضّرون لعمل إرهابي جديد، وبحوزتهم عبوات ومتفجرات وأحزمة ناسفة.

لحج

وفي لحج، تمكنت قوات الحزام الأمني في لحج من ضبط سيارة مفخخة كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقال مصدر أمني في قيادة الحزام الأمني بلحج إنهم تمكنوا خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط سيارة مفخخة كانت في طريقها إلى عدن، بالإضافة إلى ضبط مركز إعلامي لتنظيم داعش في إحدى القرى النائية، وضبط صواريخ حرارية في صحراء لحج.

قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج جلال الربيعي أشاد بالجهود التي تبذلها قيادة القطاعات من أجل ترسيخ الأمن وتحقيق الاستقرار في المحافظة، وقطع دابر قوى التمرد والشر وإيقاف عبثها في المحافظة. وقال إن الدعم المتواصل من دولة الإمارات لقوات الأمن بمختلف تشكيلاتها كان له دور بارز في تحقيق النجاحات التي يلمسها اليوم المواطن في لحج وغيرها من المحافظات.