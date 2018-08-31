شتاء قطر المـظلم طـويل

المصدر: Ⅶ دبي ، بغداد - البيان ، وام

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن شتاء قطر الطويل سيطول في ظل استمرارها في سياسة الارتباك والانتهازية، وهو ما كشفته سفارة الإمارات في بغداد أمس حين فضحت إعلام قطر العميل وفند إدعاءاته.

وقال معالي قرقاش عبر تويتر إن «مقال سفير قطر في «الواشنطن بوست» وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة»، لافتاً إلى أن عودة الوعي القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح، موضحاً النتيجة بأن شتاء قطر المظلم سيطول.

وفنّدت سفارة الدولة في بغداد، أمس، حملة التشويه والتضليل التي تنفذها قطر عبر إعلام لبناني عميل للتطاول على الإمارات وسياستها ومصداقيتها.

وأوضحت السفارة في بيان أصدرته الليلة الماضية أن تقرير صحيفة «الأخبار» اللبنانية الذي نشرته، أول من أمس، تضمن الفبركات والتضليلات نفسها التي اعتادت عليها الصحيفة وفق توجُّه واضح الأهداف والنوايا، كما الجهات الممولة التي تم توثيق دعمها للتطرف والإرهاب والترويج له عبر منصاتها الإعلامية.

وأضاف البيان أن هذه الفبركات تدخل ضمن التحركات القطرية لاستهداف الإمارات، موضحاً أن هذا يؤكد مجدداً سعي قطر عبر أدواتها الإعلامية، ومنها «الأخبار»، للتعرض للإمارات ويعبر عن سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير واحتضانه الجماعات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن ما يُنشر «لن يثنينا عن متابعة الدور الدبلوماسي الذي نقوم به، وحاولت الصحيفة اللبنانية تشويهه في بيروت وواشنطن والخرطوم ومسقط والرباط واليوم في بغداد خدمةً لمصالح أطراف معروفٌ ولاؤها وغاياتها».

وأضاف أن التعتيم على الحقائق ودسِّ الأخبار المغلوطة، الذي عرفت به «الأخبار»، يعزز سياسة الإمارات ومصداقية توجهها، وأن الاستمرار في نشر الكذب ضمن ما يُسمى ملف «الإمارات ليكس» لن يكون إلا دافعاً جديداً للاستمرار على نفس النهج والمصداقية.

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