عرض إيراني لـ«الحمدين»: استضافة جماهير المونديال في جزر «الملالي»

المصدر: جدة - وكالات

كشفت مجلة «فوربس» الأميركية عن عرض شركات إيرانية بصورة سرية على النظام القطري، المساعدة في الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022، وسط تأكيدات إيرانية باستعداد شركاتهم للمساهمة في تصدير خدمات فنية وهندسية للدوحة.

وأشارت المجلة الأميركية، إلى موقف الدوحة المربك حيال العرض الإيراني، إذ إن قبولها للعرض سيعرّضها لانتقادات واسعة، وغضب الحليف الأمريكي، كون أن الحرس الثوري الإيراني له علاقات متشعبة في معظم الشركات والإنشاءات الهندسية الإيرانية، ويلعب دوراً بارزاً في اقتصاد «جمهورية الملالي».

مقترح سري

وكشفت الصحيفة في تقريرها أيضاً - بحسب وكالة سبوتنيك الروسية- عن عرض الإيرانيين استضافة جزء من جماهير المونديال، لأن قطر حتى الآن لا تمتلك غرفاً فندقية كافية لاستضافة مشجعي كأس العالم. وأشارت «فوربس» إلى «مقترح سري» قدمه الإيرانيون إلى الدوحة، يتضمن توفير غرف فندقية لمشجعي المونديال في جزر كيش وقشم الإيرانية لاستيعاب مشجعي كأس العالم.

تحد كبير

ويشكك مراقبون في قدرة النظام القطري على الإيفاء بوعوده، إذ يشكل الوقت تحدياً كبيراً له، حتى أنه لم ينجز سوى 8 ملاعب من أصل 12 ملعباً كان قد قطع وعد بإنجازها للبطولة. ويطمع الإيرانيون بنصيب وافر من «كعكة قطر الثمينة» كما وصفها تقرير «فوربس»، بيد أن العقوبات الأميركية على النظام الإيراني تجعل النظام القطري في موقف محرج في حال موافقته على العروض الإيرانية.