قطر تنفق 16.3 مليون دولار على 250 شخصاً لاستمالة ترامب

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "Wall Street Journal" بأن السلطات القطرية وضعت قائمة تضم 250 شخصا يحظون بنفوذ لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتأثير عليه.

وقالت "Wall Street Journal"، في تقرير نشرته أمس الأربعاء: "مثلت هذه القائمة جزءا من النوع الجديد لحملة حماية المصالح الذي اعتمدته قطر إثر وقوف ترامب إلى جانب دول جوارها في منطقة الخليج، والتي قاطعت هذا البلد الصغير".

وأوضحت الصحيفة أن من بين مؤلفي القائمة صاحب شبكة المطاعم المعروفة في نيويورك، جويه آلاهام، الذي قال للمسؤولين في الدوحة، بعد مرور وقت وجيز من مقاطعة قطر يوم 5 يونيو 2017، حسب "Wall Street Journal" : "نحن بحاجة إلى إطلاق حملة سنتمكن من خلالها من الوصول إلى دماغه (دماغ ترامب) بأقصى درجة ممكنة".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن آلاهام وشريكه في العمل، نيك موزين، إلى أنهما أدرجا في القائمة 250 شخصا من "المؤثرين على ترامب" وشملت هذه الدائرة الخبير القانوني اليهودي، آلان درشوفيتز، والمحافظ الأسبق لولاية أركنساس، السياسي الجمهوري (1996-2007)، مايك هكابي، الذي تتولى ابنته، سارة ساندرز، منصب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، والمذيع المحافظ، جون باتشيلور.

وقال المصدران، وفق التقرير، إنهما نظما زيارات لحوالي 20 شخصا من هذه القائمة إلى قطر التي غطت سلطاتها كل التكاليف المتعلقة بهذه الرحلات.

واعتبر التقرير أن "هذه العملية لتمرير مصالح قطر كانت خطة غير تقليدية للتأثير في رئيس غير تقليدي، وتظهر درجة تغيير القواعد في لعبة النفوذ من قبل ترامب"، مبينة أنه "دائما يتجنب العملية الاعتيادية لوضع السياسات ويعتمد فيما يخص النصائح على الأصدقاء والمساعدين".

وبحسب معلومات الصحيفة، التي قالت إنها أخذتها من سجلات الطلبات الفدرالية لتمويل الوكلاء الأجانب المسجلين رسميا، أنفقت قطر العام 2017 في الولايات المتحدة 16.3 مليون دولار من أجل حماية مصالحها في هذه البلاد، بينما بلغ هذا المؤشر في 2016، أي قبل عام من اندلاع الأزمة الخليجية، 4.2 مليون دولار.

كما أضافت الصحيفة أن قطر أدارت، حتى يونيو 2018، 23 شركة خاصة بحماية مصالحها، فيما وصل هذا العدد في 2016 إلى 7 فقط.

وتأتي هذه المبادرة من قبل قطر، حسب التقرير، بهدف التصدي للسعودية والإمارات والتأثير في إدارة الرئيس الأميركي في ظل الأزمة الخليجية.