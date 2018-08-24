قرقاش: التطبيع القطري مع إسرائيل مفضوح وموثّق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان، وكالات

كشف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن ازدواجية النظام القطري، إذ يروّج شائعات التطبيع عن جيرانه من الدول العربية، فيما تطبيعه مع إسرائيل مفضوح وموثّق، مهاجماً فتوى البوق الإخواني القطري يوسف القرضاوي إزاء فريضة الحج.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر»، كتب معاليه: «غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج شائعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة، وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح».

وتابع معاليه: «ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة، وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف». واختتم: «قمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة».

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