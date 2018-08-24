الرياض: شائعات منع الحجاج القطريين لن تؤثر علينا

المصدر: دبي - وكالات

نفى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ما تحدثت عنه بعض الوسائل الإعلامية عن منع المملكة العربية السعودية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج، مؤكداً أن مثل هذه الإشاعات لا تأثير لها على المملكة.

وقال الفيصل في تصريحات صحافية: «مثل هذه الأخبار لا تؤثر علينا، والمملكة أعلنت ولأكثر من مرة استعدادها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم».

وقال أمير مكة في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس الخميس: «إن مثل هذه الأخبار لا تؤثر علينا، والمملكة أعلنت ولأكثر من مرة استعدادها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، والشقيقة قطر كانت مدعوة للسماح لمواطنيها بالحضور إلى هذا الحج، حتى إن خادم الحرمين الشريفين ساهم وقال: إذا سمحت قطر يمكن إرسال طائرات للحجاج لهذا الغرض».

وأضاف: «لكن للأسف الشديد دولة قطر منعت حجاجها من الحضور، ورحبنا بمن استطاع الوصول إلى المملكة العربية السعودية أجمل ترحيب، وهم الآن معنا في حج هذا العام».

شماتة

واستمر النظام القطري في وقاحته، حيث وصل الأمر للشماتة في ضيوف الرحمن بسبب هطول الأمطار بالسعودية، وهو الأمر الذى هاجمته صفحة «قطريليكس» بشدة، مؤكدة أن قطر أطلقت قنواتها الإعلامية لمهاجمة الحجاج.

وقالت صفحة قطريليكس: «وصل تنظيم الحمدين إلى الدرك الأسفل من السقوط الأخلاقي باستغلال الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة للإساءة لزوار بيت الله الحرام». وأكدت صفحة قطريليكس أن قطر استغلت الظروف الطارئة للدعوة إلى تدويل الإشراف على الحج، واستقوت بالخارج وطالبت بتدخل جهات دولية في شؤون الحرمين.