الشرعية تتقدم في حجّة وتؤمّن الدريهمي

المصدر: Ⅶ عدن، الحديدة - البيان، وكالات

حرّرت قوات الشرعية مناطق في حيران بمحافظة حجة، وأصبحت على بعد أربعة كيلومترات من مركز المديرية. وأكّد مصدر عسكري، أنّ الجيش الوطني يواصل التقدم في المديرية. كما أحكم الجيش الوطني سيطرته على مركز مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وأظهرت فيديوهات حديثة المعدات الحربية الثقيلة التي تركتها ميليشيات الحوثي أثناء فرارها. ونجا محافظ تعز من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في عدن، أمس.

إنسانياً، أشادت منظمات إغاثية دولية، بمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن، وآثارها الإيجابية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الراهن في اليمن.

ووقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية مشاريع المرحلة الثانية من عام زايد، مع محافظات لحج وأبين والضالع وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم.