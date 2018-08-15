منظمات إغاثية دولية تشيد بمبادرات الإمارات في اليمن

المصدر: عدن - وام

أشادت منظمات إغاثية دولية بمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن، وآثارها الإيجابية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الراهن في اليمن، ودعم استقرار الأسر اليمنية في المحافظات والمديريات المحررة كافة، مؤكّدة على أهمية العمل المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن اليمني الأكثر فقراً والأشد احتياجاً، لا سيّما في المناطق النائية والمحررة حديثاً.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مع عدد من المنظمات الإغاثية الدولية المتواجدة على الساحة اليمنية، حول آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في محافظة تعز والساحل الغربي، من خلال آلية عمل مشتركة لتحسين جودة العمل، وتقديم خدمات إغاثية أفضل للأسر اليمنية الأشد احتياجاً.

والتقى الكعبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فريق بعثة الصليب الأحمر الدولي في محافظة تعز، برئاسة استيفاني إلير، والتي أشادت بالتنسيق الدائم بين دولة الإمارات، والبعثة وتقديم الدعم السخي للمناطق المتضررة، للتخفيف من وطأة معاناة الشعب اليمني جراء الأحداث الراهنة.

كما بحث مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مع علي رضا قريشي، نائب مدير برنامج الغذاء العالمي، سبل تنسيق العمل الإنساني في المناطق اليمنية المحررة، لا سيّما تقديم المساعدات الغذائية للنازحين في كافة المحافظات المحررة، مع التركيز على سكان الساحل الغربي.

وناقش الكعبي، مع طاهر بركة، نائب المدير ومنسّق قطاع الكتل في الأمم المتحدة في اليمن، آلية التنسيق حول العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإنساني، والعمل مع الأمم المتحدة على تخفيف معاناة المحتاجين في جميع مناطق اليمن.

مراحل وآليات

واستعرض مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، خلال لقائه مع المنظمات الإغاثية الدولية، مراحل وآليات تقديم المساعدات، والمناطق التي يمكن أن تعمل بها المنظمات لتوحيد الجهود والعمل الإنساني، مشدّداً على أهمية المسح الميداني للمناطق المستهدفة بالمساعدات وفق الأشد احتياجاً، وتجهيز التقارير والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لإعادة الحياة إلى المناطق المحرّرة. وتشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، توفير السلال الغذائية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، فضلاً عن العيادات المتنقلة والتوعية بخطر الألغام، ودعم محطات المياه والكهرباء لتوفير حياة آمنة ومستقرة للأشقاء في اليمن.

تنسيق

وأكّد سعيد الكعبي، أنّ هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق الإماراتي المستمر مع المنظمات الإغاثية العالمية المتواجدة في اليمن، لما يتطلبه الوضع الإنساني الراهن على الساحة اليمنية من توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء جراء الأحداث في اليمن، فضلاً عن تسهيل وصول هذه المنظمات إلى المناطق القريبة من الاشتباكات، والعمل على تحديد الاحتياجات والاستجابة السريعة.

دعم مستمر

وأشار إلى أنّ الدعم الإماراتي الإنساني الموجّه للأشقاء في اليمن لم يتوقف يوماً، حيث تواصل فرق الهلال الأحمر تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الوقوف بشكل مباشر على احتياجات الأسر اليمنية وتلبيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم الأشقاء دون توقف والوصول لهم في أماكنهم.

وأوضح الكعبي أنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزّعت خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد على 45 ألف سلة غذائية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، إلى جانب افتتاح أربعة مخابز لتوزيع الخبز المجاني بمعدل 12 ألف رغيف يومياً، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدا ًاستمرار تقديم الدعم وتحدي الظروف والعقبات في سبيل الوصول إلى أبناء الشعب اليمني في المناطق المحررة كافة والتخفيف من معاناتهم.