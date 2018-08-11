السعودية ومصر والكويت والبحرين تدين الهجوم الإرهابي في الأردن

المصدر: الوكالات

أدانت كل من السعودية ومصر والكويت والبحرين تدين الهجوم الإرهابي في الذي وقع اليوم في الاردن

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لتفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أدانت دولة الكويت التفجير الذي تعرضت له دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقه الفحيص في الأردن.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح صحفي اليوم السبت، وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مشدداً على موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله.

وبدورها، أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالأردن.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وفقاً لوكالة أنباء البحرين، وقوف مملكة البحرين مع الأردن في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة إلى ذوي القتيل وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

إلى ذلك أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية غرب العاصمة الأردنية عمان.

وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم وقوف مصر حكومة وشعبا مع الاردن الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وشدد البيان على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن عن الوقوف في مواجهة الإرهاب.وجدد موقف مصر القائم على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ الآمن لها.

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