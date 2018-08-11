الإمارات تدين التفجير الإرهابي في الأردن

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك و الأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها وقوف الإمارات إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة كل ما يطال أمنها و إستقرارها و في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف و العنف و الإرهاب.

و شددت على موقف الإمارات المبدئي و الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة و أيا كان مصدره و منطلقاته.. داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب و اجتثاثه من جذوره.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد و لحكومة وشعب الأردن الشقيق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم .