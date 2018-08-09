باكستان تؤكد دعمها السعودية في الدفاع عن سيادتها

المصدر: واس

أكدت جمهورية باكستان الإسلامية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها، ورفضها للتدخل في شؤون أي دولة أخرى .

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن إسلام آباد تتابع بقلق بالغ الأزمة في العلاقات بين المملكة وكندا وتؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية .

وأضاف البيان أن باكستان تدعم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد نصت اتفاقيات الأمم المتحدة ـ قانون السيادة الدولية ـ على احترام السيادة وعدم التدخل لتعزيز العلاقات السلمية والصداقة بين الدول .

وبيّن أن باكستان تؤيد تصريح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأن المملكة العربية السعودية تحظى باحترام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي ، كما تحظى بذلك لدى الشعب الباكستاني .

وأكد أن باكستان تقف مع شقيقتها المملكة العربية السعودية لدعم موقفها حيال حماية سيادتها وذلك بناء على العلاقات التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين .

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