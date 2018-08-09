الجزائر تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية

المصدر: واس

دعت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وذلك على خلفية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تجاه المملكة العربية السعودية .

وعبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية اليوم ، عن انشغالها لتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة وكندا ، داعية إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خصوصًا ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

ونوهت الوزارة في ختام بيانها بالعلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية .

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