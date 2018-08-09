العبادي يقيل عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء

المصدر: د ب أ

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، صدور أوامر بإعفاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم إصدار أوامر "بإعفاء عدد من المدراء العموم في مجموعة من الدوائر، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية"، كما جرت تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم وغيرها.

وأكدت أن هذا يأتي استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي "بإجراء إصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين".

وكان العبادي قرر قبل نحو أسبوع "سحب يد" وزير الكهرباء قاسم الفهداوي "على خلفية تردي خدمات الكهرباء".

وصادق العبادي أمس الأول الثلاثاء على إحالة عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين إلى النزاهة.

وكان العبادي قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى النزاهة والأشخاص الذين تم الحكم عليهم".

وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي مؤخراً بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين.