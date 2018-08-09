تغريدة حوثية تفضح قطر

المصدر: Ⅶعواصم - البيان، وكالات

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إشادة القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، محمد علي الحوثي، بالمهمة ولها دلالات قوية.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «إشادة محمد علي الحوثي بتغريدة وزير الخارجية القطري مهمة، وأترك لكم الحكم والتعليق»، وذلك في إشارة من معاليه إلى ما كتبه القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، في تغريدة على «تويتر»، وصف فيها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بأنه من دعاة السلام ضد الأزمات المحاكة لشعوب المنطقة، على حد زعمه، وهو يشير بذلك إلى تبرئة الوزير القطري عصابة الحوثي من المجازر ضد المدنيين بقوله في تغريدة، قبل أيام، إن هناك حاجة في اليمن إلى تحرك دولي لحماية المدنيين.

وفي فضيحة ثانية، كشف إرهابي، تجري محاكمته حالياً في العراق، أن مسؤولاً قطرياً كان يموّل التنظيمات الإرهابية في سوريا. وأكد عصام الهنا، الذي كان قيادياً في تنظيم داعش قبل أن ينتقل إلى جبهة النصرة، أن المسؤول القطري خالد سليمان كان يدفع لجبهة النصرة شهرياً مليون دولار.