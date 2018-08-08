الإمارات تدحض أكاذيب قطر

المصدر: Ⅶجنيف - وام

دحضت دولة الإمارات، أمس، أكاذيب قطر بترحيل جماعي لرعاياها عبر مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض أيَّ شكل من أشكاله.

وترد المذكرة على المزاعم القطرية إلى اللجنة في مارس الماضي، وادعائها بأن الإمارات انتهكت الاتفاقية بترحيلٍ جماعي للمواطنين القطريين من الدولة بعد قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017.

وتتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف القطريين في الدولة بعد قطع العلاقات مع قطر، والسماح لآلاف القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر القطريون داخل الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.

وأكدت المذكرة أن إجراءات الإمارات موجَّهة بشكل أساسي لسياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب.

اقرأ أيضاً: