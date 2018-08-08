قرقاش: هل تبريرات الدوحة لمنع مواطنيها من الحج مقنعة؟

المصدر: دبي، جدة - البيان، واس

تساءل معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ما هي الدولة التي تمنع مواطنيها من الحج؟ وهل التبريرات التي تسوقها والحملة التي تقودها لمنعهم من أداء هذه الفريضة مقنعة؟»، وذلك في إشارة إلى منع قطر مواطنيها من أداء الحج.

في السياق، جددت حكومة المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

من جانبها أكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

تسهيلات

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة على الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.