الإمارات: البيان الأوروبي بشأن اليمن غير مُنصف

المصدر: Ⅶعواصم - البيان، وكالات

وصفت دولة الإمارات البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية بشأن الأوضاع في الحديدة، بأنه أحادي وغير منصف في توصيفه، ولم يتضمن إدانة لجريمة استهداف الميليشيا الحوثية لمستشفى الثورة وسوق السمك.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني، وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت عن الانتهاكات الحوثية وشرعنتها».

وفيما انتقدت الحكومة اليمنية الموقف الأوروبي من مجزرة الحديدة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن أدلة فنية تثبت تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم، الذي وقع الخميس الماضي وراح ضحيته عدد من المدنيين.

وأكدت صور للأقمار الصناعية أن الهجوم نفذته ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون. ونشر التحالف العربي صوراً للمنشأتين قبل وبعد الهجوم.