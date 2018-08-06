الحوثيون يستخدمون سكان الدريهمي دورعاً بشرية

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإيرانية منازل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وطردت سكانها بالقوة من أجل التمركز داخلها ونشر قناصتها، حسبما كشفت مصادر لوسائل الإعلام المحلية، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيا الانقلابية من جهة أخرى في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز، بالتزامن مع تواصل المعارك في محافظة صعدة معقل الميليشيا الإيرانية التي تواجه هناك انكساراً مستمراً وسط صفوفها.

وأفاد مصدر ميداني، بحسب موقع سبتمبرنت، بأن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة مع الميليشيا، وكبّدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأكد أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا الانقلابية وأسْر اثنين من عناصرها. وتمكّن أبطال الجيش الوطني من إفشال محاولة تسلل لعناصر الميليشيا في منطقة جواعة ومحيط جبل العويد في جبهة مقبنة غربي المحافظة.

يأسوفي تطور يكشف مدى اليأس الذي وصلت إليه ميليشيا الحوثي الإيرانية في الحديدة، كشف سكان محليون أن عناصر الميليشيا طردوا سكاناً من منازلهم، واستولوا عليها بغرض تحويلها إلى ثكنات عسكرية، ويأتي التطور مع استمرار المواجهات بين القوات المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في أطراف مركز الدريهمي.

ونشر الحوثيون القناصة في بعض المنازل والمباني لمنع تقدم القوات المشتركة، لا سيما من الجهة الشمالية الغربية للمدينة. وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي دهمت بعض المنازل، منها منزل مدير مكتب الصحة بالمديرية محمد عبد الله قاضي في طرف المدينة، وعندما رفضت الأسرة ذلك أطلقوا النار وأجبروا النساء والأطفال على مغادرة المنزل.

إغلاق

كما أغلقت الميليشيا طريق اللاوية الشرقي في قرية الشجن، ومنعت خروج أو نزوح المواطنين، وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم، لاستخدامهم دروعاً بشرية.كما أطلقت الميليشيا قذائف سقط العديد منها على مبانٍ سكنية في خط التماس، ما أسفر عن إصابة بعض السكان.

وقالت المصادر إن طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية رصدت مواقع المتمردين التي يتحصنون داخلها، واستهدفت قناصة لهم في المدينة. وكانت ألوية العمالقة قد دفعت، السبت، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محيط مركز الدريهمي، كما أعلنت المقاومة الوطنية الدفع بقوات جديدة إلى محافظة الحديدة.

قصف

وقصفت طائرات التحالف تجمعاً للمتمردين في مبنى قيد الإنشاء في مديرية الحوك بمدينة الحديدة، وفي مديريتي التحيتا وزبيد شنّت الطائرات خلال ساعات الليل غارات عدة، استهدفت مواقع وتجمعات للمتمردين. كما قصف التحالف بالمدفعية الثقيلة أهدافاً متفرقة للمتمردين في المنطقتين.

تعيينات

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين قائد عسكري جديد للمنطقة العسكرية السابعة. وصدر قرار الرئيس القاضي بتعيين العميد الركن محسن أحمد محمد الخبي قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، ويرقى إلى رتبة لواء، كما صدر قرار ثان بتعيين اللواء الركن ناصر علي عبدالله الذيباني نائباً لرئيس العمليات الحربية، على أن يتم العمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

1500

دشّن وكيل محافظة شبوة عبدالقوي بن علي لمروق، أمس، مشروع توزيع ألف وخمسمائة وحدة إيواء على النازحين في ثمان من مديريات بالمحافظة. وعبر الوكيل لمروق عن سعادته بتدشين هذه المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبإشراف جمعية التكافل الإنساني، مشيداً بالنظم الجديدة التي تتبعها الجمعية في إدارة هذه المساعدات.4+6

قتل أربعة مدنيين وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في حافلة كانت تقلهم قادمة من مدينة المخا. وقال سكان محليون وشهود عيان: إن عناصر مسلحين يتبعون الميليشيا تسللوا إلى المناطق الواقعة بين العقمة والمقصب بمديرية موزع، وقاموا بزرع سبع عبوات ناسفة في الطريق الرابط بين الوازعية والمخا والبرح.