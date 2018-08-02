حماية المندب بإجراءات تضمن الملاحة

المصدر: Ⅶ الرياض - البيان، وكالات

أعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة قوات التحالف، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216).

وأوضح خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس أن قيادة التحالف أجرت تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، محذراً من أن استمرار الميليشيا الحوثية في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية.

وفي نفس السياق، أعلنت القيادة الأميركية الوسطــى عــن رصــد ازدياد نشاط العمليات البحرية الإيرانية في الخلــيج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان. وقـال في بيان أمس، إنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل مع شركائها لتأمين حرية الملاحة والمرور وتدفق حركة التجارة في المياه الدولية.

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