الإمارات تزف 200 شاب وفتاة في لحج

المصدر: لحج - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتزامن مع «عام زايد» تنظيم الأعراس الجماعية في عدد من المحافظات اليمنية، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستفيد منها في محافظة لحج 200 شاب وفتاة من أبناء اليمن.

ونظمت الهيئة مساء الأول من أمس الزواج الجماعي الخامس في محافظة لحج بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة ووفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك بجانب العرسان وأسرهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهذه المناسبة أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية لأبناء اليمن تأتي ضمن استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن دعم ومساندة الشعب اليمني في كافة المجالات ولما تقتضيه المتطلبات الإنسانية في اليمن مضيفاً سموه إن المبادرة تعد خطوة مباركة تؤكد سير القيادة الرشيدة على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومناصرة للأشقاء في اليمن وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية.

وفد الهلال ومسؤولون يمنيون مع العرسان | وام

مساعدة وتيسير

وأشار سموه إلى أن الأعراس الجماعية التي تنظمها الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجسد نظرة الإمارات لاحتياجات أبناء اليمن ومساعدتهم وتيسير أمورهم نظراً للأوضاع التي تمر بها الساحة اليمنية وتؤكد حرص واهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة على توفير سبل الاستقرار الأسري والاجتماعي للشباب اليمنيين.

من جانبه أكد د. محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تعمل وفق خطة ممنهجة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. وأشار الفلاحي إلى أن تنظيم العرس الجماعي الخامس في محافظة لحج يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية وخاصة أن الشباب اليمنيين يواجهون تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمهم وتطلعاتهم في الاستقرار والحياة الكريمة.

جانب من الحضور الرسمي والشعبي لمهرجان الزواج الخامس | وام

من جهته أوضح المهندس سعيد آل علي مدير بعثة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن أن العرس الجماعي الخامس يأتي ضمن سلسلة من الأعراس الجماعية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي يستفيد منها 2400 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتكفل بتوفير جميع مستلزمات الزواج من متطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية وكل ما من شأنه أن يحقق جملة الأهداف الخيرية والاجتماعية والإنسانية للعرسان نظراً لضعف إمكانياتهم المادية والاقتصادية.

إلى ذلك عبر عدد من العرسان وأسرهم عن بالغ سعادتهم لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنسانية التي ساهمت في تخفيف معاناتهم نتيجة متطلبات الزواج باهظة التكاليف، مشيرين إلى أن مكرمة سموه تجسد أسمى معاني الأخوة لمساندة المحتاجين والضعفاء وقت الشدائد والمحن ومقدمين الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مساعدتهم بلم شملهم وتحمل تكاليف الزواج عنهم.