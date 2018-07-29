الإمارات: هرمز والمندب.. التهديد واحد

المصدر: Ⅶ عواصم ـ وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التهديدات التي تطول مضيق هرمز في الخليج العربي والملاحة في البحر الأحمر عبر باب المندب واحدة. وأوضح معاليه في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع»، وأردف: «أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه».



ميدانياً، شنّ التحالف العربي أكثر من 20 غارة دمرت مواقع عسكرية للميليشيا في مدينة الحديدة وجنوبها. وحرّرت قوات الشرعية مواقع جديدة في مديرية برط بمحافظة الجوف، وسيطرت على مخزن للأسلحة في مديرية باقم بمحافظة صعدة. كما دمرت مقاتلات التحالف مخابئ أسلحة للميليشيا في جبل برد بمحافظة ريمة، حيث يعد هذا الجبل من أعلى المرتفعات في المحافظة، ويطل على مدينة الحديدة وجبهة الساحل الغربي.

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