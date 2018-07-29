التحالف يدمّر مواقع للحوثي في الحديدة وريمة وصعدة

المصدر: عدن، تعز - البيان

واصلت مقاتلات التحالف دك مواقع ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة ومحيطها، فيما حررت قوات الشرعية مواقع جديدة في مديرية برط بمحافظة الجوف وسيطرت على مخزن للأسلحة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ودمرت مخابئ أسلحة للتمرد في محافظة ريمة.



وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن مقاتلات التحالف شنت اكثر من 20 غارة استهدفت مواقع عسكرية للميليشيا في مدينة الحديدة وجنوبها ودمرت تلك المواقع كما قتل العشرات من أفراد الميليشيا.

وحسب المصادر استهدفت مقاتلات التحالف مدفعا وموقعا عسكريا استحدثته مليشيات الحوثي في الحاجز الصخري لحوض ميناء الاصطياد، كما استهدف تجمعات للميليشيا في احدى البنايات السكنية الخالية مصانع للمياه وطالت الغارات أيضا منزل الرئيس السابق ومنزل نائب الرئيس الحالي في المدينة وامتدت الغارات إلى جنوب مديرية التحيتا وأطراف مدينة زبيد.وفي العاصمة صنعاء، قصفت طائرات التحالف العربي مواقع المتمردين في قاعدة الديلمي الجوية العسكرية.



الجوف: تحرير مواقع



وفِي محافظة الجوف حررت قوات الشرعية مواقع جديدة في مديرية برط شمالي محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.



ونسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إلى أركان حرب لواء الحسم (حرس حدود) العقيد حزم خرصان، القول إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بمنطقة (الظهرة-القعيف) التابعة لمديرية برط العنان ومنها مواقع «النبيعة» و«العشاش» و«راه».



مخزن أسلحة



وفِي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي، واصلت قوات الشرعية وبإسناد من التحالف حصارها لعناصر ميليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم شمالي المحافظة. وقال رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود العقيد الركن سامي القباطي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش استكملت تمشيط وتأمين المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم، واستعادة مخزن أسلحة تابع للميليشيا الانقلابية بذات المنطقة.

وأضاف: المخزن يحوي كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما تم العثور على منصة صواريخ كاتيوشا وعدد من قاذفاتها مع عشرات القذائف «بي 10» وقذائف «هاون 160». وأكد القباطي أن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي أصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم من أكثر من محور.



في السياق، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على جبل برد في مديرية كسمة، محافظة ريمة غربي اليمن. وأفاد شهود عيان لـ«البيان» أن الغارات تسببت بتدمير مخابئ للسلاح في الجبل كانت قد قامت الميليشيا بتخزين وتكديس سلاح نوعي دفاعي فيه. ويعد جبل «برد» من أعلى المرتفعات في محافظة ريمة ويطل على مدينة الحديدة وجبهة الساحل الغربي.