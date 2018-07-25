الإمارات: موقفنا ثابت بدعم جهود استقرار اليمن

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان ، وام

جددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعم لليمن ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لهذا البلد، وذلك خلال استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين ومستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.



وأشاد اليماني بالجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمن إلى كل ربوع الأراضي اليمنية.

وأكد أن الإمارات مكون رئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها علاقات دم وتاريخ ومصير مشترك، وقال إن الإمارات جادت بدماء أبنائها الأبرار من أجل استعادة الشرعية وهزيمة المشاريع التوسعية في المنطقة.



كما أكد اليماني أن مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الخاصة بالحديدة يقابلها تعنت حوثي، مشدداً على أن «رهان الحوثيين على عامل الوقت خاسر». وكشفت مصادر لـ «البيان» عن أن غريفيث طلب من الحوثيين رداً كتابياً على خطته المقترحة.



ميدانياً، أحبطت قواتنا المسلحة مخططات إرهابية حوثية بدعم إيران، إذ تمكنت من تدمير زورق مفخخ قرب الساحل الغربي، كما سيطرت على طائرتين من دون طيار مفخختين بالمخا والحديدة.

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