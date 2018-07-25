القوات الإماراتية تحبط مخططات إرهابية حوثية

المصدر: المخا، الحديدة - وام

تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من إحباط مخططات إرهابية حوثية إيرانية إذ دمرت زورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإيرانية قرابة الساحل الغربي لليمن، كما سيطرت على طائرتين من دون طيار مفخختين من نوع «قاصف 1» الإيراني تابعتين للميليشيا الحوثية بالمخا والحديدة.

الزورق المفخخ الذي تم تدميره من قبل القوات المسلحة الإماراتية كانت الميليشيا تستهدف استخدامه في تنفيذ عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

ودأبت ميليشيا الحوثي الإيرانية على تهديد واستهداف حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل دائم في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وتأكيداً على طبيعتها الإرهابية والعدائية لأبناء الشعب اليمني إلا أن قوات التحالف العربي تقف لانتهاكاتها كافة بالمرصاد.

رصد دقيق

وتواصل القوات البحرية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عمليات رصد دقيقة للممارسات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها وخاصة أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة إضافة إلى زرع الألغام البحرية وبشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن ليمثل ذلك انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم تلك الممارسات الإرهابية.

كما تلعب قوات التحالف العربي دوراً محورياً في تأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم من تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة البواخر التجارية وناقلات النفط بالزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية والتصدي بحزم لمحاولاتهم اليائسة لفرض سيطرتهم على حركة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تتخذ من ميناء الحديدة قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الشريان التجاري الاستراتيجي لدول العالم كونه يقع في منطقة استراتيجية شديدة الأهمية والذي يشكل تحريره ضربة قاضية للميليشيا التي دأبت على استخدامه منذ بدء مخططها الانقلابي لجميع الأعمال غير المشروعة وقطع شريان إمدادها بالأسلحة مع ما تعنيه استعادته من تحقيق أمن الملاحة وتجفيف منابع التهريب لعناصر الميليشيا.

كما ساهم تحرير معسكر العمري الواقع شرقي مدينة ذوباب مركز مديرية باب المندب غربي محافظة تعز في تبديد آمال ميليشيا الحوثي والسيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب كون المعسكر يربط بين 3 مديريات على الساحل الغربي لليمن هي باب المندب والوازعية والمخا والذي بدوره يمثل مركزاً للقوات المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب على المنفذ الجنوبي لممر الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر.

محاولات يائسة

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي من اكتشاف والسيطرة على طائرتين من دون طيار مفخختين تابعتين للحوثيين من نوع «قاصف 1» الإيرانية وإنزالهما حيث كانتا محملتين بالمتفجرات إحداهما كانت متوجهة إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل التحالف العربي في مديرية المخا والثانية باتجاه إحدى المناطق المدنية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واكتشفت الفرق المتخصصة خلال فحص مكونات الطائرتين كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المحددة حيث كانت إحدى الطائرتين موجهة باتجاه مديرية المخا والأخرى موجهة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الخوخة الواقعتين على الساحل الغربي لليمن وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في محاولات يائسة من ميليشيا الحوثي بتوجيه المعركة وتعويض خسائرها الكبيرة في الساحل الغربي والتي حتماً ستتوج بتحرير الحديدة وذلك ضمن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة في حق المدنيين من أبناء الشعب اليمني.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تمتلك طائرات من دون طيار من طراز «قاصف» وهي نسخة طبق الأصل من طائرة «أبابيل» التابعة للنظام الإيراني.

تورط إيراني

يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف المدن والمديريات اليمنية بالطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا بالأسلحة النوعية والذي يعد مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية كافة ويظهر بوضوح محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد السلم في اليمن من خلال تزويد الميليشيا بأسلحة ومعدات متطورة في محاولات فاشلة من الميليشيا للتغطية على هزائمها المتلاحقة في جبهة الساحل الغربي لليمن.