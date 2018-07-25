«الشرعية» تتقدم في صعدة وتصد هجوماً حوثياً في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

سيطر الجيش اليمني على مناطق جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيا الحوثية الإيرانية كما تصدى لهجوم شنته الميليشيا على مواقعه في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء في وقت دكت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي أوكار الحوثيين شرقي مديرية التحيتا وغرب مدينة زبيد بمحافظة الحديدة.



ونقل موقع سبتمبر الناطق بلسان الجيش اليمني عن قائد محور صعدة عبيد الأثله



«سيطر الجيش على مناطق جديدة في كتاف، وباقم وسنستمر في التقدم حتى جبال مران معقل زعيم الميليشيا الحوثية». وأضاف: «بعد التحام الوحدات العسكرية بصعدة، تمكن الجيش من تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظة صعدة، ومديرية حرض التابعة لمحافظة حجه، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الإيرانية».



وفِي البيضاء تجددت المعارك العنيفة، بين قوات الجيش اليمني وميليشيا في مديرية نعمان إثر هجوم للميليشيا على مواقعه في عقبة القنذع.



وذكرت المصادر أنه وبعد معارك عنيفة استمرت لساعات تمكنت قوات الجيش اليمني من صد هجوم الميليشيا وإجبارها على التراجع والفرار. كما صدت هجوماً مماثلاً استهدف موقع الحمراء، المطل على وادي إعشار، بمديرية ناطع.



في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية، بمقتل 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي. وأشارت المصادر أن الحوثيين لقوا حتفهم في قصف لأباتشي التحالف العربي لدعم الشرعية، كما أصيب 14 آخرون في الغارات التي استهدفت المتمردين، شرقي مديرية التحيتا وغرب مدينة زبيد بمحافظة الحديدة.



إلى ذلك،قتل شخصان بتفجير انتحاري في منطقة الحسوة بعدن.